Fenerbahçe ile Trabzonspor nefes kesen maçta 1-1 berabere kalırken karşılaşmanın ardından Volkan Demirel'in yaptığı açıklamalar gündem olmuştu.

Tecrübeli futbolcu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Trabzonspor'un analizcisi midir, çevirmeni midir nedir, bana içeride bir şeyler söyledi. Kendisi gelsin benden özür dilesin ya da ben otobüse gider özür dilettiririm. Herkes haddini bilsin. O doğduğundan beri biz burada yenilmiyoruz. Herkes haddini bilecek" ifadelerini kullandı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre bordo-mavili kulüpteki söz konusunu kişinin akıbeti de belli oldu. Volkan'la tartışan görevlinin bordo-mavili takım otobüsüne binmediği ve taksiyle Ülker Stadı'ndan ayrıldığı öğrenildi.