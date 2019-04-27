Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe derbisinin ardından şunları söyledi:

"Golden önce yardımcı hakemin verdiği bir karar var. Orada çok komik görüntüler de var. Yardımcı hakem ayağıyla topu çok güzel oyuna sokuyor. Ara transfer döneminde kendisini takıma düşünebilirim. Son saniyede gelen bir gol canımızı çok sıkmadı desem yalan olur. İki puan bırakmak hoş değil. Açıkçası canım yandı.

Her ne kadar seyircimiz olmasa da biz çok güzel karşılandık. Fenerbahçe yönetimine teşekkür ediyorum. Seyircinin de çok önemli bir bölümünden övgüler aldık, maçtan sonra tebrik edenler oldu. Bunlar güzel şeyler. Uzun zaman sonra iki takım arasındaki iki maçta da olay yaşanmadı. Bu beni çok mutlu etti. Eski aktörler sahada olmayınca böyle oldu.

O eski aktörlerden birinin bu maçtan sonra hoş olmayan açıklamaları olmuş. Trabzonspor kulübünün otobüsünden adam aldırmak kimsenin haddi değil. Analar daha onu doğurmadı. Otobüsün içinden adam aldırmakla kimse kimseyi tehdit edemez. Karşılığını da çok ağır şekilde görür. Ülkenin kolluk kuvvetleri ve savcıları var, şikayet edersiniz. Ne olduğunu da bilmiyorum. Otobüsün içinden adam almaya kalkarsa da çok farklı şeylerle karşılaşabilir. O insanın dönüp kendisine bakması lazım. İki maç oynanıyor, olaysız geçiyor. Herhalde buna çok içerledi. Geçmişte olayların başrolüydü. Ben böyle bir oyuncuyu kendi takımımda da rakip takımda da istemem. Bunlar hoş şeyler değil."