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Volkan Şen: "Elimden geldiğince çalışıyorum, son karar hocanın"

Adana Demirspor’un tecrübeli oyuncularından Volkan Şen, tekrar Adana Demirspor’da olmaktan mutlu olduğunu söyleyerek, “En kısa sürede form yakalayıp takıma katkı sağlamak istiyorum” dedi

Volkan Şen:

Adana Demirspor, ligin 26. haftasında kendi evinde oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda İHA’ya açıklamalarda bulunan Volkan Şen, “Tekrardan burada olmaktan çok mutluyum. Böyle bir karar alınmıştı, bende bu karara saygı duydum. Futbolda böyle şeyler var, ama geri döndüm, gerisi çok önemli değil. Biliyorsunuz bir süredir böyle uzaktım. Antrenmanları tek başıma yapmak zorundaydım. Döndüm, birkaç gündür de takımla beraber çalışıyorum. En kısa sürede form yakalayıp takıma katkı sağlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Volkan Şen, sakatlığıyla ilgili problemin olmadığını söyleyerek, “Hemen hemen 8 ay gibi bir süreydi. Tabi ara ara ağrılarım olacaktı, doktorumla konuştuğumda o şekilde söylüyordu ama ne kadar güçlendirirsem o kadar iyiydi. Çok şükür sakatlığımla ilgili bir problem yok” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında takımdan ayrılan, daha sonra tekrardan takım antrenmanlarına katılan Volkan Şen, “Açıkçası biraz üzüldüm. Gerçekten bu camiayı, bu şehri çok seviyorum. Aidiyet duygusu hissettiğim bir yer burası. Ama dediğim gibi futbolda bunlar var maalesef yaşanıyor. Ben tabi tecrübeliyim bu konuda biraz. Daha önce de böyle bir şey yaşamıştım ama dediğim gibi futbol bu oluyor” diye konuştu.

Önümüzdeki haftalarda maçlarda kadroya dahil olup olmayacağı merak edilen Şen, “Hocamla konuşuyorum, fikir alışverişinde bulunuyorum. En iyi dönemimde, en iyi zamanda hem benim adıma hem de kulübüm adına daha sağlıklı olur diye düşünüyoruz. Ben idmanlarımı yapıyorum, elimden geldiğince çalışmaya çalışıyorum. Son karar hocanındır tabi” dedi.

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