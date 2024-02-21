Volkanlar ülkesi İzlanda'da Kasım ayından bu yana bir ilk!
İzlanda'nın güneybatısında yer alan Reykjanes Yarımadası'nda son 3 ayda 3 kez meydana gelen yanardağ patlamalarının ardından Grindavik kasabasında acil durum ilan edilmişti. Patlamaların sona ermesinin ardından temizlik ve tadilat çalışmaları devam ederken, kasaba sakinlerine Kasım ayından bu yana ilk kez kasabalarına giriş izni verildi
Volkanlar ülkesi İzlanda'da meydana gelen volkanik patlamaların ardından Grindavík kasabası sakinlerine Kasım ayından bu yana ilk kez yerleşim yerine erişim izni verildi.
3 AY 3 YANARDAĞ PATLAMASI
İzlanda'nın güneybatısında yer alan Reykjanes Yarımadası'nda son 3 ayda 3 kez patlayan yanardağın akıttığı lav tabakası Grindavik kasabasında bulunan jeotermal altyapıya zarar verdi, yolların kapanmasına neden oldu.
Patlamaların sona ermesinin ardından temizlik ve tamirat çalışması başlatan ekipler, kasabaya sıcak su sağlayan boru hattının bulunduğu noktalarda kazı yaparak jeotermal sistemde meydana gelen arızayı gidermeye çalıştı.
Kasabaya bağlanan kara yolunun bir kısmının lav tabakası ile kaplanması sonrasında iş makinelerini bölgeye sevk eden yerel yetkililer, yolda biriken kül ve taş katmanını kamyonlara yükletip bölgedeki trafiği tekrar açmaya çalışıyor.
İLK KEZ GİRİŞ İZNİ VERİLDİ
Kasım ayından bu yana ilk kez kasabaya giriş izni verilen sakinlerin, altyapının zarar görmesi nedeniyle geceyi kasabada geçirmemeleri tavsiye ediliyor
"ACİL DURUM" İLAN EDİLMİŞTİ
İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmiş, yetkililer de ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.
Grindavik kasabası yakınlarında 18 Aralık 2023'te yanardağ patlaması meydana gelmiş ve 22 Aralık'ta ise tahliye edilenlerin evlerine dönmelerine izin verilmişti.
Aynı bölgede 14 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından lavların Grindavik'e ulaşması nedeniyle kasaba sakinleri tekrar tahliye edilmişti.