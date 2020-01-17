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Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in (VW) CEO'su Herbert Diess, otomotiv endüstrinde değişen trendler nedeniyle şirketin radikal bir revizyon sürecine ihtiyacı olduğunu söyledi.

VW'nin üst düzey yönetici toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulunan VW CEO'su, "Geleneksel otomobil üretimi artık sona geldi. Hızlı bir şekilde dijital teknolojileri edinmeliyiz" dedi.

Diess, Tesla örneğinin sektördeki değişimlerin bir örneği olduğunu kaydederek, "Nokia gibi olmamak için, dönüşüm sürecini hızlandırmalıyız. Yeterince hızlı mıyız? Eğer bugünkü hızımızda devam edersek zor bir süreç bizi bekliyor. Özetle, karşımızda Volkswagen'in bugüne kadar karşılaştığı en zor dönem bulunuyor" ifadesini kullandı.

1990'lı ve 2000'li yıllarda cep telefonu pazarının en büyük oyuncu olan Finlandiya merkezli Nokia, Apple'in 2007 yılında iPhone'u tanıtması ile başlayan akıllı telefon pazarına uyum sağlayamamış ve pazardaki etkinliğini kaybetmişti.

'HEDEF 200 MİLYAR DOLARLIK PİYASA DEĞERİ'

VW CEO'su Herbert Diess, önümüzdeki dönemde satış hacminden çok kârlılığa odaklanacaklarını belirtti.

Diess, şirketin 91 milyar euroluk mevcut pazar değerini 200 milyar euroya çıkarmak için çalışacaklarını ifade ederek, bunu maliyetleri kısarak ve bağlantılı araçlar gibi yeni teknolojilere girerek yapacaklarını kaydetti.

VW'nin otonom ve bağlantılı araçlar ile geleneksek otomotiv üreticisi olmaktan çıktığını belirten Diess, bu adımların verimlilik gerektirdiğinin altını çizdi.

TÜRKİYE AÇIKLAMASININ İLK ÇEYREKTE YAPILMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, Volkswagen'in Manisa'da kuracağı fabrikasının resmi açıklamasını 2020'nin ilk çeyreğinde yapması bekleniyor.

VW CEO'su Herbert Diess'in bahsettiği revizyon sürecine uygun olarak Avrupa'daki fabrikalarını elektrikli araç üretimi için dönüştüren Alman üretici, Türkiye'de açılması beklenen yeni fabrikasına ise söz konusu tesislerinde üretilen modelleri taşımayı planlıyor.

İlk etapta Passat ve grup markalarından Skoda'nın Superb modelinin üretilmesi beklenen tesiste, 4 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Manisa'da açılması planlanan tesisin yıllık kapasitesinin ise 300 bin adet olacağı aktarılıyor.

Ekim 2019'da Volkswagen Manisa'da 943.5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı bir şirket kurmuştu.