Volodimir Zelenskiy görüşmeyi değerlendirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek amacıyla İstanbul'da düzenlenen görüşmelerde, Rusya ile yeni esir takasları konusunda anlaştıklarını söyledi.

Zelenskiy, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen Bükreş Dokuzlusu (B9) Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve zirveye katılan ülke liderleriyle düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında bugün İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelere değindi.

Zelenskiy, İstanbul'daki görüşmelerin sona erdiğini aktararak, "İstanbul'daki görüşmeler sona erdi. Heyetler Türk tarafının aracılığıyla belgeleri değiştirdi. Savaş esirlerinin serbest bırakılması için hazırlık yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Vilnius'taki zirve kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelerde Ukrayna'nın güvenliğini artıracak konuları da ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, ortaklarımızla güvenliğimizi daha da artıracak birkaç ortak karar konusunda anlaştık. Yardım etmeye istekli olduğunuz için her birinize teşekkür ederim. Yeni savunma paketleri olacak, Ukrayna silah üretimine, özellikle de insansız hava araçlarına yeni yatırımlar yapılacak. Ukrayna çok daha fazlasını üretebilir."

UKRAYNA HEYETİNDEN AÇIKLAMA

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, "(Rusya-Ukrayna görüşmeleri) Görüşmelerimizi somut insani bazı sonuçlar elde edebilecek bir noktaya getirdik." dedi.

Ukrayna'yı temsil eden heyet üyeleri, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından basın toplantısında konuştu.

Kyslytsya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den İstanbul'da yapıcı bir şekilde konsültasyonu sürdürme talimatı aldıklarını ve Rusya tarafıyla kendi görüşlerini paylaştıklarını belirtti.

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Rusya tarafından, yazılı biçimde sundukları tekliflere cevap istediklerini söyleyen Kyslytsya, "Bu çerçevede Rusya Federasyonu'ndan henüz bir cevap alamadık. Biz Rusya Federasyonu'nun tekliflerini göremedik, toplantıda bize sundular çünkü. Dolayısıyla bunlara bir reaksiyon göstermemiz söz konusu değil." dedi.

Kyslytsya, "Rusya tarafı bu teklifleri değerlendirmemiz gerektiğini ifade etti ve bunu önerdi. Yine de bu konudaki görüşmelerimizi somut, insani bazı sonuçlar elde edebilecek noktaya getirdik." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce koşulsuz ateşkes teklifi sunduğunu, kendilerinin de aynı teklifi karşı tarafa ilettiğini dile getiren Kyslytsya, "Rusya tarafı, koşulsuz ateşkes nosyonunu reddediyor." diye konuştu.