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Volvo, tamamen elektrikli kompakt SUV modeli EX30'un üzerindeki örtüyü kaldırmaya hazırlanıyor. Yakında piyasaya sürülecek elektrikli SUV model, İsveçli markanın bugüne kadar üretilen en küçük SUV modeli olacak.

Volvo'dan yapılan açıklamada, otomobilin daha gelişmiş güvenlik sistemlerine sahip olacağı belirtilirken, bunlar arasında bisiklet kazalarını önlemeye yönelik bir sistemin de yer alacağı kaydedildi.

Açıklamada, otomobil kapısının dikkatsizce açılmasının önemli oranda bisiklet kazalarına yol açtığı tespit ve tüm bisiklet kazalarının beşte birinin bu tip kazalardan dolayı oluştuğuna dikkat çekilerek, EX30'da bu tür kazaları azaltmak üzere özel bir kapı açma uyarı sisteminin yer alacağı bildirildi.

Sistem'in, bir bisikletli veya trafikteki herhangi bir araç yanından geçtiği esnada, sürücüyü kapıyı açmak üzereyken görsel ve işitsel olarak uyardığı aktarıldı.

Volvo Güvenlik Merkezi Başkanı Åsa Haglund, "Uzun zamandır şehirlerde, otomobillerin yayalar ve bisikletlilerle iç içe yoğun olduğu bölgelerde güvenliği sağlamaya odaklanıyoruz. Volvo EX30 modern şehirlerin yoğun caddelerinde araç içerisindeki sürücü ve yolcular dışında, trafikteki diğer insanları da gözetirken, şehir hayatındaki güvenliği bir üst seviyeye taşıyor" dedi.

SÜRÜCÜNÜN PERFORMANSINI GÖZLEMLİYOR

EX30’un elektrikli bir araç olması nedeniyle bataryanın sağlamlığına odaklanıldığı ve şase ve güvenlik kafesinin olası bir çarpışmanın etkisini verimli şekilde azaltan, dayanıklılığı üst seviyeye taşıyan çelikten üretildiği açıklandı.

Ayrıca, otomobilin sürücü koltuğunun iç yan kısmında, yandan gelebilecek bir çarpma durumunda da baş ve göğüs yaralanmalarını azaltmak üzere tasarlanan havayastığı ile donatıldığı da verilen bilgiler arasında.

Öte yandan, EX30'da sürücü performansının düştüğü zamanlarda güvenliği sağlayacak yeni bir gelişmiş sürücü uyarı sistemi de standart olarak sunuluyor.

Buna göre, otomobil, direksiyon simidindeki algılayıcıya ek olarak, güçlü algoritmalarla çalışan ve saniyede yaklaşık 13 kez göz ve yüz hareketlerini saptayan özel bir sensörle de donatıldı. Sürücü farkında olmasa bile EX30 bu şekilde sürücünün dikkat dağınıklığını, uykulu veya dalgın olup olmadığını belirliyor.

Otomobildeki otomatik kavşak fren özelliği ise, şehirdeki kavşaklarda yaşanan kazalardan kaçınmaya yardımcı olma hedefiyle, başka bir otomobilin beklenmedik şekilde aracın önüne geçmesi durumunda, otomatik fren özelliği ile aracı durdurduğu belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, tamamen elektrikli yeni Volvo EX30 7 Haziran'da dünyaya tanıtılacak.