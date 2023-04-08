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Vücudumuzdaki 7 çakra: Her biri bedensel ve duygusal olarak hayatımızı yönetiyor

Sanskritçe'de "tekerlek" anlamına gelen çakra sistemi, M.Ö. 1500 ile 500 yılları arasında Hindistan'da ortaya çıktı. Bu inanışa göre; insanlarda yedi çakra bulunuyor ve her biri kişinin hem beden hem de ruhsal sağlığını temsil ediyor. Çakraların dengesizleşmesi veya tıkanması kişiye olumsuz koşullar olarak geri dönüyor.

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  • Vücudumuzdaki 7 çakra: Her biri bedensel ve duygusal olarak hayatımızı yönetiyor

    KÖK ÇAKRA

    Birinci çakra olan kök çakra, vücudumuzun tabanında yer alır; aileyi, bolluğu ve güvenliği yönetir. Kök çakrayı, hayatta kalma içgüdülerimizden temel ihtiyaçlarımıza kadar her şeyi kapsar.

    Ayrıca omurga, böbrekler, mesane ve kalın bağırsak ile ilişkilidir. Denge bozulduğunda, diğer şeylerin yanı sıra bağırsak bozuklukları, depresyon , bağışıklık sistemi sorunları, bağımlılıklar ve alerjiler yaşanabilir. Duygusal olarak, bu çakra dengesiz olduğunda kişi güvensizlik, kıtlık bilinci, kaygı ve değişim korkusu hissedebilir. 

    Kök çakranın rengi kırmızıdır.
  • Vücudumuzdaki 7 çakra: Her biri bedensel ve duygusal olarak hayatımızı yönetiyor

    SAKRAL ÇAKRA

    Sakral çakra ikinci çakramızdır ve cinsel tatmin, sosyal bütünleşme ve duygusal zekâ ile ilişkilidir. Cinsel dürtümüz, sınırlarımız, yaratıcılığımız sakral çakra ile yakından bağlantılıdır.

    Sakral çakra, cinsel organlarımızla ilişkilidir ve göbek deliğimiz ile kasık kemiğimiz arasında yer alır. Dengesi bozulduğunda kişi regl sorunları, testis sorunları ve rahim hastalıkları, iktidarsızlık ve bel ağrısı yaşayabilir. Dengesiz bir sakral çakra; kıskançlık, aşırı hassasiyet ve zayıf iletişim getirir.  

    Sakral çakranın rengi turuncudur.
  • Vücudumuzdaki 7 çakra: Her biri bedensel ve duygusal olarak hayatımızı yönetiyor

    SOLAR PLEKSUS ÇAKRASI

    Solar pleksus çakrası, üst karın bölgemiz ile göğüs kemiğimiz arasındaki solar pleksusta bulunan üçüncü çakramızdır. Karaciğer, safra kesesi, mide, dalak ve pankreasımızla bağlantılıdır. Kariyerimiz ve genel yeteneklerimiz ve ayrıca genel özgüvenimiz aracılığıyla dışarıya karşı nasıl göründüğümüzü yönetir.

    Denge bozulduğunda, karaciğer kanseri, sindirim bozuklukları ve hatta diyabet dâhil olmak üzere ilişkili organların her birinde işlev bozukluğu olabilir. Solar pleksus dengelenmediğinde depresyon, düşük enerji, kasvetli özgüven, inatçılık ve kibir devreye girebilir. 

    Solar pleksus çakrasının rengi sarıdır.
  • Vücudumuzdaki 7 çakra: Her biri bedensel ve duygusal olarak hayatımızı yönetiyor

    KALP ÇAKRASI

    Dördüncü çakramız olan kalp çakrası göğsümüzde yer alır. Sevgiyi ve empatiyi yönetir, romantizmimizi ve başkaları için genel bir sevgi duygumuzu etkiler. Bu çakra doğrudan kalbimizle, dolaşımımızla ve vagus siniri işlevimizle bağlantılıdır.

    Dengesiz olduğunda; sinir krizi, kalp ve dolaşım sorunları, meme kanseri ve skolyoz riski artar. Bu çakra etkilendiğinde ağlama hali, kaygı, depresyon ve sevgi verme ve alma ile ilgili sorunlar yaşanır.

    Kalp çakrasının rengi yeşildir. 
  • Vücudumuzdaki 7 çakra: Her biri bedensel ve duygusal olarak hayatımızı yönetiyor

    BOĞAZ ÇAKRASI

    Boğaz çakrası beşinci çakramızdır, tam kapasite çalıştığında kendimizi doğru ve net bir şekilde ifade etmemizi sağlar. Akciğerler, gırtlak, farenks ve vagus siniri ile ilişkilidir.

    Denge dışı olduğunda astım, boğaz ağrısı ve solunum sorunları riski olabilir. Boğaz çakranız tıkanmışsa, paranoya, utangaçlık, aşırı içe kapanma veya bastırılmış duygular ortaya çıkar.

    Boğaz çakrasının rengi açık mavidir. 
  • Vücudumuzdaki 7 çakra: Her biri bedensel ve duygusal olarak hayatımızı yönetiyor

    ÜÇÜNCÜ GÖZ ÇAKRASI

    Altıncı çakramız olan üçüncü göz çakrası, durumun karmaşıklığından bağımsız olarak içgörülerimiz ve mantıklı düşünme yeteneğimizle ilişkilidir. Sol ve alt beynimizi, kulaklarımızı, burnumuzu ve sol gözümüzü yönetir.

    Bu çakra dengesiz olduğunda baş ağrısı, baş dönmesi ve katarakt ortaya çıkabilir. Duygusal cephede, üçüncü göz çakranız uyumsuzsa öfke, hiddet, kronik stres, endişe veya kayıtsızlık yaşayabilirsiniz. 

    Üçüncü göz çakrasının rengi koyu mavidir. 
  • Vücudumuzdaki 7 çakra: Her biri bedensel ve duygusal olarak hayatımızı yönetiyor

    TAÇ ÇAKRA

    Taç başın üst kısmında yer alır ve sezgilerimizin dayandığı yer olduğuna inanılır. Bizi birbirimize bağlar ve dünyadaki tüm canlı varlıklarla nasıl bağlantılı olduğumuzu hatırlamaya davet eder. Sağ ve üst beynimiz ve sağ gözümüzle ilişkilidir.

    Dengesiz olduğunda kişi baş ağrısı, depresyon veya uykusuzluk çekebilir. Taç çakra dengesizleştiğinde; duygusal dengesizlik, kibir, gurur, halüsinasyonlar veya melankoli yaşanabilir. 

    Taç çakranın rengi mordur.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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