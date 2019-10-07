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Vuku bulmak ne demek? Vuku bulmak nasıl yazılır? Vuku bulmak TDK imla

Vuku bulmak sözcüğünün anlamı ve doğru yazımı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıl? Vuku bulmak ayrı mı, birleşik mi yazılır? Vuku bulmak ne demek? İşte yanıtlar...

Vuku bulmak ne demek?

Vuku bulmak ne demek? Vuku bulmak sözcüğü nasıl yazılır? Vuku bulmak sözcüğü birleşik mi, ayrı mı yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

VUKU BULMAK TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, vuku bulmak şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "vukubulmak" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "vuku bulmak"tır. 

VUKU BULMAK NE DEMEK? 

TDK sözlüğüne göre vuku bulmak; "olmak, meydana gelmek" anlamında kullanılmaktadır. 

 

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