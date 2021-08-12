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Haberler Gündem 3. Sayfa VURDULAR! Son dakika: Aile kavgası feci bitti!
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Aile kavgası feci bitti!

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, aralarında husemet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, M.S.(61) ve oğlu T.S.'nin (38) silahla vurduğu Orhan Girgin (40) hayatını kaybetti, oğulları M.G. (17) ve A.G. (16) ağır yaralandı

VURDULAR! Son dakika: Aile kavgası feci bitti!
Aile kavgası feci bitti!
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DHA

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Oysu köyünde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, M.S. (61) ve T.S. (38) isimli baba oğul, aralarında tarla meselesi nedeniyle husumet bulunan Orhan Girgin (40) ve oğulları M.G. (17) ile A.G.'ye (16) tarladan döndükleri sırada silahlı saldırıda bulundu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre saldırı sonucu göğsünden yaralanan Orhan Girgin olay yerinde hayatını kaybederken, oğulları M.G. ve A.G. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDILAR

Şüpheliler M.S. ve T.S., jandarma ekipleri tarafından olay yerinde suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Orhan Girgin´in cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Komando Timi de bölgeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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