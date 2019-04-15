Vuslat 14. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Her bölümü büyük bir beğeni ile takip edilen Vuslat'ın son bölümünde, Aziz nefes kesen bir mücadelenin içerisine giriyor ve hayatının şokunu yaşıyor. Feride'nin hayatı Aziz'in cesaretine bağlı kalıyor. Öte yandan Tahsin sona yaklaşıyor.

VUSLAT 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vuslat 14. son bölümünün ardından Vuslat 15. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlandmadı. Kanal tarafından Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde olacaktır.

VUSLAT SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Aziz, belki de yaşamının kırılma noktasındadır. Feride’nin hayatı, Aziz’in zekâsına ve cesaretine bağlıyken, Aziz de zamana ve tuzaklara karşı, nefes kesen bir mücadelenin içerisine girer...

Altan ve Yalçın, beklenmedik bir haberle alt üst olur. Aziz, başına gelen olaylarla ilgili önemli bir bağı, yine Salih ve Abdullah’ın yardımıyla keşfederken, Feride de aile geçmişini ve kolyenin hikâyesini araştırmaya başlar.

Sultan’ın hastaneden dönüşüyle birlikte köşkte ilk kez hâkim olan sevgi ve aile olma duygusu Faiklerin evinde de başka bir şekilde yansımasını bulmaktadır.

Kerem, babasının adamı olarak bildiği Ali ile Faik’in evinde karşılaşır… Ardından, yaşadığı şaşkınlıkla bu bağları çözebilmek için harekete geçer.

Tahsin, kaçınılmaz sona doğru yaklaşırken, dayanıp güvenebileceği tek kişinin Aziz olduğuna karar verir. Yıllardır peşinden sürüklediği kendi karanlığına, farkında olmadan Aziz’i de çekmek üzeredir…