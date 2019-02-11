Vuslat dizisi 6. bölümü bu akşam TRT1 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Yapımcılığını A23 Medya'nın üstlendiği Vuslat'ın senaryosunu Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dizi güçlü kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Vuslat dizisi oyuncuları kimler? Vuslat dizisi konusu ve karakterleri nedir? İşte Vuslat 6. yeni bölüm fragmanı...

VUSLAT DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Başrollerini, Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür’ün paylaştığı dizisi Vuslat, kadrosunda yer alan Ümit Kantarcılar, Pelin Uluksar, Baran Bölükbaşı, Serra Pirinç, Gamze Süner Atay, Erdem Akakçe, Özcan Varaylı, Şeyla

Halis, Gözde Kaya gibi isimler var.

VUSLAT DİZİSİ KARAKTERLERİ

Aziz karakteri: Kadir Doğulu

Feride: Devrim Özkanü

Kerem Saltuk: Ümit Kantarcılar

Fırat Çağlar: Baran Bölükbaşı

Çakal Necmi: Özcan Varaylı

Sevim Dilbaz: Şeyla Halis

Sultan Korkmazer: Gözfe Kaya

Meczup Abdullah: Erdem Akakçe

Tahsin Korkmazer: Osman Alkaş

VUSLAT 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI