Vuslat son bölüm! Vuslat 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Vuslat 5. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Hemen ardından Vuslat 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? şeklinde sorular diziseverler tarafından merak konusu oldu. TRT 1 ekranlarının taze dizisi Vuslat'ın son bölümünde, Nehir, Feride'ye bilenmeye devam etti. Fırat'ın gizli görevi ise Aziz ve Kerem'i tekrar karşıya getirdi. Öte yandan Yalçın ise Aziz'in peşine düştü.

VUSLAT 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin bu akşam yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

VUSLAT SON BÖLÜM NE OLDU?

Feride’yi kurtaran Aziz ve diğerlerinin yolu Salih Baba’nın dükkânına düşer. Faik, yeni eve alışmayı reddetmektedir. Kerem, Fırat’ı tehlikeli bir durumun içine atar. Feride tüm bildiklerini Yalçın’a anlatır. Yalçın, Aziz’i yakalamak için elinden geleni yapar. Nehir, Feride’ye bilenmeye devam eder. Fırat’ın gizli görevi Aziz ve Kerem’i tekrar karşı karşıya getirir. Mahalleli, Faik’e unutamayacağı bir iyilik yapar. Salih Baba, geçmişin ve bugünün gizemlerini hâlâ saklı tutar.