Katar'dan, Suudi Arabistan'ın Türkiye ve İran ile ilişkileri için arabuluculuk mesajı

Wakanda hayali biridir ülkedir ve Afrika'da yer alır. Wakanda, geçmişini ve kültürünü daha da genişleten 2018 yapımı Kara Panter filminde öne çıkıyor. Wakandalılar, işaret dilinde sarılmayı temsil eden bir hareketten esinlenerek kollarını çapraz bir şekilde omuzlarına dayayarak oluşturdukları "Wakanda Forever" adını verdikleri Wakanda selamıyla birbirlerini selamlıyor.

Wakanda Forever ne demek?

Wakanda Forever kelimesi selamlama anlamına gelmektedir. Wakanda görünen bir hayali ülkedir Amerikalı çizgi roman tarafından yayınlanan Marvel Comics. Sahra altı Afrika'da bulunur ve süper kahraman Kara Panter'e ev sahipliği yapar. Wakanda ilk olarak Fantastic Four # 52'de göründü ve Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratıldı.