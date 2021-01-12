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Wakanda ne demek, anlamı nedir? - Wakanda Forever ne anlama geliyor?

Survivor 2021'nin dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Steven Salam'ın kazandığı oyunlar sonrası Wakanda Forever diye sevinç yaşaması, sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki Wakanda ne demek, anlamı nedir? İşte Wakanda Forever ile ilgili bilgiler...

Wakanda ne demek, anlamı nedir? - Wakanda Forever ne anlama geliyor?

Wakanda hayali biridir ülkedir ve Afrika'da yer alır. Wakanda, geçmişini ve kültürünü daha da genişleten 2018 yapımı Kara Panter filminde öne çıkıyor. Wakandalılar, işaret dilinde sarılmayı temsil eden bir hareketten esinlenerek kollarını çapraz bir şekilde omuzlarına dayayarak oluşturdukları "Wakanda Forever" adını verdikleri Wakanda selamıyla birbirlerini selamlıyor.

Wakanda Forever ne demek?

Wakanda Forever kelimesi selamlama anlamına gelmektedir. Wakanda görünen bir hayali ülkedir Amerikalı çizgi roman tarafından yayınlanan Marvel Comics. Sahra altı Afrika'da bulunur ve süper kahraman Kara Panter'e ev sahipliği yapar. Wakanda ilk olarak Fantastic Four # 52'de göründü ve Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratıldı.

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