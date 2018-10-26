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Walaka Kasırgası bir adayı haritadan sildi!

ABD’nin Hawaii eyaletinde meydana gelen Walaka kasırgası adalardan birini haritadan sildi. Bilim adamları yaşananları iklim değişikliğinin göstergesi olarak yorumladı.

26.10.2018 - 00:21 | Güncelleme: İHA

ABD’nin takımadalardan oluşan Hawaii eyaletinde meydana gelen Walaka kasırgasının geçmesinden sonra Hawaii’de bir ada dalgaların altında kayboldu. ABD Balık ve Yaban Hayatı Ofisi tarafından sağlanan uydu görüntülerinde, 1 kilometre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki adanın dalgaların altında kaldığı kaydedildi.

Hawaii Üniversitesi bilim adamlarından Chip Fletcher doğa olayını, "Bunu söylemekten utanıyorum ama o ada gitti. Artık yok. Bu gezegendeki ekosistemden bir başka çatlak yaşadık" şeklinde yorumladı. Adanın sular altında kalmasını okyanuslarda yaşanan iklim değişikliğinin en önemli işaretlerinden biri olarak aktaran bilim adamları, olayın bölgedeki ekolojik dengeyi derinden sarsacağını belirtti.

Kaybolan ada ayrıca nesli tükenmekte olan yeşil deniz kaplumbağalarının yavrulaması için bölgedeki en önemli merkezlerden biri olarak biliniyordu.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 22 saat önce
    Büyük düşünürsen Amerika kıtası da, avrupadan kopmuş büyük bir ada nihayetinde.
  • Misafir 26 Ekim 2018 Cuma 03:44
    darısı amerikanın başına
  • Misafir 26 Ekim 2018 Cuma 01:46
    Zalimler için yaşasın cehennem...
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