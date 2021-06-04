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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Wall Street Journal Türk SİHA'larını yazdı: Oyun değiştirici!
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Wall Street Journal Türk SİHA'larını yazdı: Oyun değiştirici!

Wall Street Journal'da, "Düşük maliyetli Türk SİHA'ları çatışma bölgelerini ve jeopolitiği yeniden şekillendiriyor" başlıklı bir haber yayımlandı. Haberde, SİHA'ların Suriye, Libya ve Azerbaycan'daki savaşlarda "oyun değiştirici" olarak yer aldığı ifade edildi.

SON DAKİKA: Wall Street Journal Türk SİHA'larını yazdı: Oyun değiştirici!
WSJ Türk SİHA'larını yazdı: Oyun değiştirici!
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AA

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'da yayımlanan bir haberde, Türkiye'de üretilen düşük maliyetli silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Suriye, Libya ve Azerbaycan'daki savaşlarda "oyun değiştirici" olarak yer aldığı belirtildi.

Wall Street Journal'da James Marson ve Brett Forrest imzasıyla yayımlanan haberde, "Düşük maliyetli Türk SİHA'ları çatışma bölgelerini ve jeopolitiği yeniden şekillendiriyor" başlığı kullanıldı.

Dünya genelinde küçük orduların, tam teçhizatlı düşmanlarına karşı daha ucuz saldırı araçlarına yöneldiğine işaret edilen haberde, "Geçen yıl bölgesel çatışmalarda başarılı olduğu kanıtlanan bu yeni savaş taktiği, Türkiye ve Rusya'nın etrafındaki stratejik dengeyi değiştirdi." değerlendirmesine yer verildi.

Haberde, Türkiye'de üretilen düşük maliyetli dijital teknoloji, Rusya'nın Suriye, Libya ve Azerbaycan'da hamiliğini üstlendiği savaşlarda tankları, diğer zırhlı araçları ve diğer savunma sistemlerini enkaza çevirdi. Bu SİHA'lar, en az, yüksek teknolojiye sahip ama pahalı olan savaş araçları kadar etkili ama ucuz olan bir geleceğe işaret ediyor." ifadesi kullanıldı.

İSRAİL VE ABD TEKNOLOJİLERİNE DÜŞÜK MALİYETLİ RAKİPLER

Tek başına ya da grup halinde uçabilen bu hava araçlarının, daha önce oldukça pahalı savaş uçaklarının görevini üstlendiğine işaret edilen haberde, "Bu SİHA'lar 24 saat havada kalarak hava savunma sistemlerindeki açıkları bulabiliyor, hem savaş uçaklarının hedef almasına yardım ediyor hem de kendileri füze fırlatabiliyor." bilgileri yer aldı.

Daha önce İsrail ve ABD'nin SİHA sektöründe öncü olduğuna işaret edilen haberde, "Teknolojik gelişmeler ve küresel rakipler pahalı olmayan alternatifler üretti. SİHA devrinin en son standart taşıyıcısı geçen yıl Türkiye çevresinde ortaya çıktı ve bunun adı Bayraktar TB2 idi. Amerikan MQ-9'a kıyasla TB2 4 lazer güdümlü füzesiyle daha hafif silahlı TB2'nin uzaktan kontrollü teçhizat limiti 200 mile kadar çıkıyor." değerlendirmesine yer verildi.

NATO ÜLKELERİNİN TÜRK YAPIMI SİHA'LARA İLGİSİ

1984'te kurulan Baykar'ın müşterileri arasında Katar ve Ukrayna olduğunun belirtildiği haberde, NATO üyesi Polonya'nın da geçen ay 24 TB2 almak istediğini dile getirdiğini ayrıca başka NATO üyeleri, Afrika ve Asya ülkelerinin de bu SİHA'larla ilgilendiği aktarıldı.

Haberde, "İHA'ların başarısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sayıda asker ya da pahalı ekipmanı riske atmadan bölgesel etkisini artırmasına yardımcı oldu." görüşü paylaşıldı.

Rusya'nın Kırım işgali ile karşılaşan Ukrayna'nın da Ocak 2019'da TB2 için anlaşma imzaladığına işaret edilen haberde, "TB2 Türkiye'nin mevcut ABD ve İsrail modellerinden memnun olmaması ve Türkiye'nin PKK ile mücadelesini kendi kontrolündeki bir sistemle vermek istemesinden doğdu." ifadeleri kullanıldı.

SURİYE VE LİBYA'DA SİHA'LAR

Baykar TB2'nin, geçen yıl Bahar Kalkanı Operasyonu'nda uluslararası arenada dikkat çekmeye başladığının ve İdlib'deki Rusya destekli Suriye rejimi hedeflerini vurduğu ifade edilen haberde, "Geçen baharda TB2'ler Libya iç savaşında, BM destekli Trablus merkezli hükümet için işleri değiştirdi." görüşüne yer verildi.

Türkiye'nin 2019'da Libya hükümetine silah gönderdiğine ve askeri desteğini artırdığına işaret edilen haberde, bu destek sayesinde 2020 Haziran ayına kadar Hafter güçlerinin Trablus'tan çıkarıldığı belirtildi.

DAĞLIK KARABAĞ ZAFERİNDE TÜRK SİHA'LARI

Türk yapımı SİHA'ların Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinde de etkili olduğuna işaret edilen haberde, Türk SİHA'larının Ermeni hedeflerini vurduğu anların Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşıldığı anımsatıldı.

Haberde, "Azerbaycan ve Ermenistan yaklaşık 6 hafta çatıştıktan sonra her iki hükümete de yakın olan Kremlin, kasım ayında bir ateşkese aracılık etti. Azerbaycan kaybettiği toprakların çoğunu geri kazandı." ifadesi kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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