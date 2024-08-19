Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez ile bir arada
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, eski eşi emekli futbolcu Maxi Lopez ile bir araya geldi
Wanda Nara, iki çocuğunun babası Mauro Icardi ile bir ayrıl bir barış ilişki yaşayan ve geçtiğimiz haftalarda bir kez daha ayrılık haberi ile gündeme gelmişti. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, çiftin boşanacakları iddia edilmişti.
TERS KÖŞE
Mauro Icardi ile bir süredir ayrı yaşayan ve adı sık sık şarkıcı Catriel Guerreiro ile anılan Wanda Nara, bu kez ters köşe yaptı.
ESKİ EŞLER BİR ARADA
Wanda Nara, eski eşi emekli futbolcu Maxi Lopez ile bir araya geldi. 2008 - 2013 yılları arasında evli kalan ikili, Arjantin'deki bir bir spor kompleksinde buluştu. Nara, eski eşi ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı. Nara'nın yanında Mauro Icardi ile evliliğinden dünyaya gelen kızının da olduğu görüldü.
3 ÇOCUKLARI VAR
Öte yandan Wanda Nara ile Maxi Lopez'in; Valentino, Constantino ve Benedicto adında üç çocuğu bulunuyor.
2 ÇOCUKLARI VAR
Wanda Nara, Maxi Lopez'den ayrıldıktan sonra Mauro Icardi ile yeni bir aşka yelken açmış ve ikili, 2014'te nikâh masasına oturmuştu. Şu sıralar ayrılık aşamasında olan Nara ile Icardi'nin ise Francesca ve Isabella adında iki kızı bulunuyor.
Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock