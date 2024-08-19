Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez ile bir arada

Wanda Nara, iki çocuğunun babası Mauro Icardi ile bir ayrıl bir barış ilişki yaşayan ve geçtiğimiz haftalarda bir kez daha ayrılık haberi ile gündeme gelmişti. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, çiftin boşanacakları iddia edilmişti.