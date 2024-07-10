Wanda Nara: Icardi'den ayrıldım
Bir süredir evliliklerinde yaşadıkları krizle gündemde olan Wanda Nara - Mauro Icardi cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ayrılık haberlerini doğrulayan Wanda Nara; "Bir kez daha denedim ama olmadı" dedi
Wanda Nara, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık çalışmaları için Arjantin'den Türkiye'ye döndükten sonra Avusturya'daki kampa katılan geçen sezonun gol kralı Mauro Icardi'yi takipten çıktı.
Mauro Icardi ise Wanda Nara'yı sosyal medyadan takip etmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra Nara, her ne kadar Icardi'nin sosyal medya hesabını takip etmeyi bıraksa da birlikte oldukları fotoğrafları silmedi.
Arjantin basınına yansıyan haberlere göre çift, boşanma kararı aldı. Bazı kaynaklar boşanmayı Nara'nın istediği, bazı kaynaklar ise ayrılmayı Icardi'nin istediğini söyledi.