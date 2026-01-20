Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Wanda Nara: Sonsuza dek aile olacağız - Magazin haberleri

        Wanda Nara: Sonsuza dek aile olacağız

        Uzun süre karşılıklı suçlamalar ve gergin açıklamalarla gündeme gelen Mauro Icardi ile Wanda Nara cephesinde rüzgâr tersine döndü. Nara, Icardi ile çocukları nedeniyle son dönemde daha fazla iletişim kurduklarını belirterek; "Bazen anlaşamasak da durum çok gelişti. Sonsuza dek aile olacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 20:52 Güncelleme: 20.01.2026 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sonsuza dek aile olacağız"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şüphesiz magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında, çalkantılı ilişkileriyle sık sık dikkat çeken Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile Wanda Nara yer alıyor.

        Birlikteliklerinin başlangıcı kadar bitişi de olaylı olan eski eşler, karşılıklı ihanet iddiaları ve çeşitli söylentilerin ardından yollarını ayırmıştı.

        İkili ayrılığın ardından da zaman zaman yaptıkları paylaşımlar ve açıklamalarla gündeme gelmeye devam ettiler. Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, son dönemde nişanlısı China Suarez ile yaptığı aşk dolu paylaşımlarla mutluluğunu gözler önüne seriyor.

        REKLAM

        Wanda Nara ise yeni sevgilisi Martin Migueles ve çocuklarıyla geçirdiği anları ya da Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyor.

        Öyle görünüyor ki eski eşler arasında tansiyon bir nebze de olsa düşmüş durumda. Wanda Nara, bir takipçisinin, "Mauro ile aran nasıl?" sorusuna şu yanıtı verdi; "Şans eseri son zamanlarda çocuklarımın babalarıyla çok fazla diyalog var. Bazen hemfikir oluyoruz, bazen olmuyoruz ama durum çok gelişti. Sonsuza dek aile olacağız"

        ÖNERİLEN VİDEO

        Damada takı yerine çubuk kraker taktılar

        Amasya'da bir düğünde damada takı yerine çubuk kraker taktılar. Çubuk kraker tutkusuyla tanınan damat, takı beklerken boynuna asılan bir kutu dolusu kraker paketleriyle karşılaştı.Amasya'da Emre ve Zeynep Aslan çiftinin düğününde damada arkadaşları şaka amaçlı bir kutu çubuk kraker hediye etti. Dama...
        #Wanda Nara
        #Mauro Icardi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu