Wanda Nara: Sonsuza dek aile olacağız
Uzun süre karşılıklı suçlamalar ve gergin açıklamalarla gündeme gelen Mauro Icardi ile Wanda Nara cephesinde rüzgâr tersine döndü. Nara, Icardi ile çocukları nedeniyle son dönemde daha fazla iletişim kurduklarını belirterek; "Bazen anlaşamasak da durum çok gelişti. Sonsuza dek aile olacağız" dedi
Şüphesiz magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında, çalkantılı ilişkileriyle sık sık dikkat çeken Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile Wanda Nara yer alıyor.
Birlikteliklerinin başlangıcı kadar bitişi de olaylı olan eski eşler, karşılıklı ihanet iddiaları ve çeşitli söylentilerin ardından yollarını ayırmıştı.
İkili ayrılığın ardından da zaman zaman yaptıkları paylaşımlar ve açıklamalarla gündeme gelmeye devam ettiler. Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, son dönemde nişanlısı China Suarez ile yaptığı aşk dolu paylaşımlarla mutluluğunu gözler önüne seriyor.
Wanda Nara ise yeni sevgilisi Martin Migueles ve çocuklarıyla geçirdiği anları ya da Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyor.
Öyle görünüyor ki eski eşler arasında tansiyon bir nebze de olsa düşmüş durumda. Wanda Nara, bir takipçisinin, "Mauro ile aran nasıl?" sorusuna şu yanıtı verdi; "Şans eseri son zamanlarda çocuklarımın babalarıyla çok fazla diyalog var. Bazen hemfikir oluyoruz, bazen olmuyoruz ama durum çok gelişti. Sonsuza dek aile olacağız"