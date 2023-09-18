Haberler Magazin Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddiaları gündemi sallamıştı! L-Gante'den Icardi'yi sinirlendirecek açıklama geldi!

Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddiaları gündemi sallamıştı! L-Gante'den Icardi'yi sinirlendirecek açıklama geldi! Bir dönem Wanda Nara ile görüntülenen ve aşk yaşadığı iddia edilen Rapçi L-Gante, 6 ay kaldığı cezaevinde geçirdiği zaman ile ilgili konuştu. Ünü rapçinin Nara hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu. Habertürk Giriş: 18.09.2023 - 09:56 Güncelleme: 18.09.2023 - 09:56 facebook

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Icardi ile ayrıldığı dönemlerde L-Gante ile bir birliktelik yaşayan Wanda Nara hakkında ünlü rapçiden beklenmedik açıklamalar geldi. L-Gante 6 aylık cezaevi sürecinde yaşadıklarını anlatırken, Icardi'nin eşi Wanda hakkında da itiraflarda bulundu.

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"The Run of the Show" programının yorumcusu Fernando Piaggio, Wanda Nara'nın L-Gante'den hamile olduğunu iddia etmişti. Konuyla ilgili her iki taraftan da resmi bir açıklama gelmemişti böylelikle iddia doğrulanmamıştı.