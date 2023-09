Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddiaları gündemi sallamıştı! L-Gante'den Icardi'yi sinirlendirecek açıklama geldi!

2 Şurada Paylaş!









"The Run of the Show" programının yorumcusu Fernando Piaggio, Wanda Nara'nın L-Gante'den hamile olduğunu iddia etmişti. Konuyla ilgili her iki taraftan da resmi bir açıklama gelmemişti böylelikle iddia doğrulanmamıştı.