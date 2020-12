Covid 19 salgını yüzünden zor günler geçiren sinema salonlarına bir darbe de Hollywood'un en büyük yapım şirketlerinden biri olan Warner Bro.'tan geldi!

Pandemi nedeniyle 2020 içinde vizyona girecek birçok dev yapımın gösterim tarihlerini birkaç kez ertelemek zorunda kalan Warner Bros. geçtiğimiz günlerde yılın en merakla beklenen filmlerden biri olan 'Wonder Woman-1984'ü Christmas'ta sinema salonları yerine dijital platform HBO Max'ta yayınlayacağını açıklamıştı.

Dev yapım şirketi bugünse sinema dünyasını kökten değiştirecek kararını açıkladı. Warner Bros. 2021 yılında vizyona girecek aralarında 'Dune', 'The Matrix 4', 'Godzilla vs Kong', 'Suicide Suquad 2', 'The Many Saints of Newark' gibi merakla beklenen yapımların da olduğu 17 filmini sinema salonlarıyla aynı anda HBO Max'te de seyirciyle buluşturacağını duyurdu.

Birçok otorite Warner Bros.'un bu kararının sinema salonlarını bitireceğini söylüyor. Warner Bros. yetkilileri ise yeni filmlerin sinema salonlarının can damarı olduğunu bildiklerini ancak birçok salonun 2021'de de yarı kapasiteyle çalışacağını düşündüklerinde durumu dengelemek için bu kararı aldıklarını belirtiyorlar: "Sinema salonlarına geri dönmeye henüz hazır olmayan sinema severlerin 2021'de filmlerimizi görebilmeleri için bir şans yaratmak istedik."