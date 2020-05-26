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Dünyanın en büyük 3 müzik şirketi arasında yer alan ABD merkezli Warner Music Group planlanan halka arzı için Nasdaq'a başvuruda bulundu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Warner Music Group 23-26 dolar aralığında bir hisse fiyatıyla halka arzını gerçekleştirmeyi ve toplamda 70 milyon adet satmayı hedefliyor. Eğer üst fiyattan halka arz gerçekleşirse firma 1.82 milyar dolar gelir elde etmiş olacak. Piyasa değeri ise 13.26 milyar dolar civarında olacak.

Cardi B, Ed Sheeran, Bruno Mars gibi ünlü müzisyenleri bünyesinde bulunduran Warner Music Group'un halka arzının koronavirüsün damga vurduğu 2020 yılındaki en büyük halka arzlardan birisi olması bekleniyor.