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        Haberler Dünya Washington Post: İsrail, Haniye suikastının arkasında olduğunu Beyaz Saray'a iletti | Dış Haberler

        Washington Post: İsrail, Haniye suikastının arkasında olduğunu Beyaz Saray'a iletti

        Washington Post (WP) gazetesi, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikastından sorumlu olduğunu Beyaz Saray'a ilettiğini öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:30 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:30
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        "İsrail Haniye suikastını üstlendi"
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        Gazetenin, Beyaz Saray'la irtibatlı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, perde arkasında ABD ile İsrail arasındaki sürtüşmenin giderek arttığı ve Beyaz Saray yetkililerinin, Haniye'nin suikasta uğramasını "Gazze'de ateşkes sağlamak için aylardır sürdürdükleri arayışta bir gerileme olarak gördüğü" belirtildi.

        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları Haberi Görüntüle

        Haniye'nin İran'da suikasta uğramasının ardından İsrail'in, suikasttan sorumlu olduğunu Beyaz Saray'a ilettiği kaydedilirken Tel Aviv'in suikast hakkında başka yorum yapmaktan kaçındığı ifade edildi.

        Beyaz Saray yetkililerinin Haniye'ye düzenlenen suikastı "şaşkınlık ve öfke" ile karşıladıkları belirtildi.

        Haberde, konuya ilişkin görüşmelerin içeriğine hakim bazı ABD'li yetkililerin, "(Joe) Biden'ın İsrail'in eylemlerini kontrol altına almaya çalışmak için askeri yardımı şartlandırmak veya sınırlandırmak gibi önemli bir baskı uygulamaya istekli olduğuna dair hiçbir işaret olmadığı" değerlendirmelerine yer verildi.

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        Haberde ayrıca, ismi açıklanmayan birkaç ABD'li üst düzey yetkilinin, "İsrail'in, Hizbullah Hareketi liderleri ve İranlı komutanlara ABD'ye haber vermeden saldırı düzenlemesinin Biden'ı ve bazı yetkilileri öfkelendirdiği" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

        - Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin İran'da suikasta uğraması

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Haniye'nin kaldığı konuta saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

        İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

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