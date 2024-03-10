Watford, Valerien Ismael ile yolları ayırdı!
Watford, teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırdı
Giriş: 10.03.2024 - 09:27 Güncelleme: 10.03.2024 - 09:27
İngiltere Championship ekiplerinden Watford'da Valerien Ismael dönemi sona erdi.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki teknik adam ile yolların ayrıldığı ve görevi geçici olarak U18 hocası Tom Cleverley'in alacağı belirtildi.
1 Temmuz 2023'te Watford'un başına geçen Valerien Ismael, İngiliz ekibinde çıktığı 41 maçta 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.
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