Wattpad kullanıcılarını üzen haber: Wattpad Türkiye'de erişime kapatıldı mı?
Dijital hikaye paylaşım platformu Wattpad, Türkiye'de erişim engeline takıldı. Kullanıcıların ücretsiz olarak makale, hikaye ve şiirlerini paylaştığı Wattpad'ın erişime kapatılması, "Wattpad yasaklandı mı?" sorusunu gündeme getirdi. Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla erişime engellenen platformun neden yasaklandığı ve tekrar ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...
Dijital hikaye platformu Wattpad, erişim engeliyle gündeme oturdu. Ücretsiz makale, hikaye ve şiirlerin paylaşıldığı bu popüler okuyucu-yazar platformu, Türkiye’de erişime kapatıldı. Wattpad'in yasaklanıp yasaklanmadığı merak konusu oldu. İşte detaylar!
WATTPAD TÜRKİYE'DE YASAKLANDI MI?
Yazarların hikayelerini yayınlayıp okuyucuların bunları keşfedip okuyabildiği çevrimiçi platform Wattpad, Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 12 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/6507 sayılı kararıyla erişime engellendi.
WATTPAD NEDEN ENGELLENDİ?
Wattpad'in engellenmesine dair net bir açıklama henüz gelmedi. Ülkemizde de binlerce kullanıcısı olan Wattpad'in kullanıcı kitlesi konuya ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor.
Wattpad'in kapanma nedenine ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.