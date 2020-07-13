Mobilya ve ev eşyaları satan e-ticaret şirketi WAYFAIR, inanılmaz bir suçlama ile gündeme geldi. Twitter ve Reddit’te Wayfair ‘in kaçırılan çocukların ticaretini yaptığı iddia edildi.. İddialar komplo teorileri mi yoksa gerçek mi? Şuan için bilinmiyor. Amerika Obama ve Hilary Clinton’ın adının karıştığı bir Pizza Gate olayı akıllara geldi.

WAYFAİR NEDİR?

Wayfair Inc. mobilya ve ev eşyaları satan bir Amerikan e-ticaret şirketidir. Eskiden CSN Mağazaları olarak bilinen şirket 2002 yılında kuruldu. Dijital platformları 11.000'den fazla global tedarikçiden 14 milyon ürün sunuyor. Çevrimiçi şirketin merkezi Boston, Massachusetts'te bulunmaktadır. Wayfair'in Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Kanada , Almanya , İrlanda ve Birleşik Krallık'ta ofisleri ve depoları bulunmaktadır.

Wayfair beş markalı perakende web sitesi işletmektedir: ana Wayfair sitesi, Joss & Main, AllModern, Birch Lane ve Perigold.

YETKİLİLER NE DEDİ?

Newsweek’e konuşan Wayfair yetkilileri ürünlerin bu kadar pahalı olması söz konusu isimlerin verilmesine dair iddialar hakkında “Tabii ki, bu iddialar gerçek değil. Söz konusu ürünler, doğru fiyatlandırılan endüstriyel sınıf dolaplardır. Tedarikçi tarafından sağlanan fotoğrafların ve açıklamaların yüksek fiyat noktasını yeterince açıklamadığını kabul etti. Ürünleri yeniden adlandırmak ve fiyat noktasını netleştirmek için ürünü doğru bir şekilde tasvir eden daha ayrıntılı bir açıklama ve fotoğraflar sunmak için ürünleri geçici olarak siteden kaldırdık.” açıklamasını yaptı.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER NASIL OLDU?

Sosyal medya kullanıcıları ise konuyla ilgili kararlı Reddit’te bir kullanıcı”Peki, kızlardan sonra adlandırılan bu ürünlerin SKU #’ına bakarsanız, görüntünün sansürsüz bir arama motorunda ( yandex gibi) bikinili çocukların resimlerini gösterir. Bu ne? ” sorularını sordu.