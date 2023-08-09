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        Haberler Futbol Almanya Weghorst yeni kulübüne imzayı attı - Futbol Haberleri

        Weghorst yeni kulübüne imzayı attı

        Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim, Hollandalı santrfor Wout Weghorst'un takıma katıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 11:46
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        Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim, Hollandalı santrfor Wout Weghorst'un takıma katıldığını duyurdu.

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        Transfer, kulübün resmi internet sitesinden açıklanırken, oyuncunun 1 yıllık kiralık olarak takıma katıldığı ifade edildi.

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        Geçtiğimiz sezona Beşiktaş'ta başlayan ve sonrasında Manchester United'a geçiş yapan Weghorst, siyah beyazlı forma ile çıktığı 18 maçta 9 gol ve 4 asist, İngiliz ekibiyle ise çıktığı 31 maçta 2 gol ve 3 asistle oynamıştı.

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