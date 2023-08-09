Weghorst yeni kulübüne imzayı attı
Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim, Hollandalı santrfor Wout Weghorst'un takıma katıldığını duyurdu
Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim, Hollandalı santrfor Wout Weghorst'un takıma katıldığını duyurdu.
Transfer, kulübün resmi internet sitesinden açıklanırken, oyuncunun 1 yıllık kiralık olarak takıma katıldığı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezona Beşiktaş'ta başlayan ve sonrasında Manchester United'a geçiş yapan Weghorst, siyah beyazlı forma ile çıktığı 18 maçta 9 gol ve 4 asist, İngiliz ekibiyle ise çıktığı 31 maçta 2 gol ve 3 asistle oynamıştı.