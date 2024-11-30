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        Haberler Spor Futbol İngiltere West Ham United: 2 - Arsenal: 5 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        West Ham United: 2 - Arsenal: 5 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 13. haftasında Arsenal, deplasmanda West Ham United'ı 5-2 mağlup etti. Gabriel, Leandro Trossard, Martin Odegaard (p), Kai Havertz ve Bukayoko Saka'nın (p) golleriyle farklı kazanan Arsenal, puanını 25'e yükseltti. West Ham United ise haftayı 15 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 23:08 Güncelleme: 30.11.2024 - 23:08
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        7 gollü maçta zafer Arsenal'in!
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        İngiltere Premier Ligi'nin 13. haftasında West Ham United ile Arsenal karşı karşıya geldi. London Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-2'lik skorla Arsenal oldu.

        Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Gabriel Magalhaes, 27. dakikada Leandro Trossard, 34. dakikada penaltıdan Martin Odegaard, 36. dakikada Kai Havertz ve 45+5. dakikada penaltıdan Bukayo Saka kaydetti.

        West Ham'ın golleri ise 38. dakikada Aaron Wan-Bissaka ve 40. dakikada Emerson Palmieri'den geldi.

        7 GOL DE İLK YARIDA GELDİ

        Mücadelede atılan 7 gol de ilk yarıda geldi. Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.

        Bu sonuçla birlikte Arsenal, 25 puana ulaştı. West Ham ise 15 puanda kaldı.

        Ligde bir sonraki hafta Arsenal, Manchester United'ı konuk edecek. West Ham ise deplasmanda Leicester City ile karşılaşacak.

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