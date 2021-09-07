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WhatsApp'da "son görülme" özelliği değişiyor! WhatsApp kişiye göre son görülme

Dünyaca ünlü mobil ve masaüstü sohbet uygulaması WhatsApp, kullanıcılarıı sevindirecek yepyeni bir özelliği ile geliyor. WhatsApp'da son görülme özelliği ile başı dertte olanlar için kişiye özel seçenek sunulacak.

WhatsApp'da

1 milyardan fazla kullanıcısı olan sohbet uygulaması WhatsApp, hem IOS hem de Android kullanıcılarını için ilgi çekici bir özellik getiriyor. Son görülme özelliğini sadece kapatıp açma seçeneği tarihe karışıyor. Whatsapp güncellemesi ile birçok yeni seçenek kullanıların deneyimine sunulacak.

WHATSAPP'DA SON GÖRÜLME SEÇENEĞİ DEĞİŞİYOR

Whatsapp'ın yeni özelliği, kullanıcılara son görülme özelliğinin hangi kişilere kapalı, hangi kişilere açık olacağına karar verme fırsatı sunacak. Whatsapp iOS üzerinden alınan ekran görüntüsüne baktığımız zaman, kullanıcıların rehberdeki istediği kişiyi özel olarak seçerek son görülme saatini görmesini engelleyebildiğini görebiliyoruz.

WABetaInfo'nun yapmış olduğu habere göre bu özellik sadece son görülmede geçerli olmayacak. Kullanıcılar, profil fotoğrafı ve hatta okundu bilgisi gibi gizlilik ayarlarında yine aynı özellikten yararlanabilecek. Dolayısı ile son görülme, okundu bilgisi gibi zaman zaman tartışmaları körükleyen bilgiler, seçili kişilerden gizlenebilecek.

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