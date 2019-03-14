Sosyal paylaşım platformları Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp'a eş zamanlı erişimde sorun yaşanması ile kullanıcılar çılgına döndü. Facebook’a girişte sorunlar yaşanırken, Instagram’da sayfalar yenilenemedi. WhatsApp’ta ise fotoğraf ve diğer belgelerin gönderimi gerçekleştirilemedi. Çözümü internette arayanlar adeta internete akın ettiler. Bazıları siber saldırı olduğu iddia etti. Kullanıcılar Facebook'tan gelecek resmi açıklamayı beklediler. Ve o açıklama geldi...

FACEBOOK'TAN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Facebook’un resmi Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Facebook ailesinin uygulamalarına erişimde yaşanan sorunların farkındayız. Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz” denildi.

Açıklamada, "Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışmaya odaklandık, ancak sorunun DDoS saldırısı ile ilgili olmadığını doğrulayabiliriz" ifadelerine yer verildi.

— Facebook (@facebook) March 13, 2019

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Dünya genelinde yaşanan sorun Türkiye’deki kullanıcıları da etkileyince Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta yaşanan erişim sorununun anlık durumunu gösteren bir harita da paylaşan Sayan, “Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizde de kısmen hissedilmektedir. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ekiplerimiz siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip etmektedir” dedi.