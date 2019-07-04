Whatsapp uygulamasında mesajlaşmak isteyen kullanıcılar fotoğraf, resim ya da video gönderirken sorun yaşadı. Kimi kullanıcı içerikleri gönderemezken kimi kullanıcılar da gönderilen içeriğe ulaşamadı. Bunun üzerine dünya genelinde milyonlarca insan Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden kullanılmıyor? Whatsapp sorunu çözüldü mü? gibi sorulara cevap aradı.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamasını kullanan milyonları sevindiren haber ise sabah saatlerinde geldi.

WHATSAPP'TA RESİM VE VİDEO GÖNDERME SORUNU ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Sosyal ağ Whatsapp'a dünya genelinde yaşanan bir sorun nedeniyle erişim sıkıntısı yaşandı. Whatsapp kullanıcıları, platformdaki yeni paylaşımlara erişim konusunda problemler yaşarken, “resim ve video gönderilmiyor” uyarılarıyla karşılaştı.

Türkiye saati ile dün 16.00 itibariyle başlanan sorun bugün sabah saatlerinde giderildi.

Milyonlarca kullanıcı, whatsapp iletilerinde resim veya video gönderme işlemlerini başarıyla sonuçlandırmaya başladı.