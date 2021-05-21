WhatsApp'ın sözleşme dayatmasına karşı Türkiye'deki kullanıcılardan tepki dinmemiş alternatif uygulamalar indirilmeye başlanmıştı. Geri adım atmayan WhatsApp sözleşme onay süresini 15 Mayıs'a kadar uzatmıştı. Sürenin dolmasıyla birlikte WhatsApp, sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıların hesaplarının kısıtlanacağını duyurmuştu. Peki, WhatsApp geri adım attı mı? WhatsApp'tan son dakika sözleşmesi geldi. İşte merakla araştırılan soruların cevabı...

DİRENİŞ SONUÇ BULDU, GERİ ADIM GELDİ!

WhatsApp’ın Türkiye dahil bazı ülkelerde önce 8 Şubat’ta yürürlüğe gireceğini duyurduğu ancak kamuoyunda oluşan yoğun tepkiler nedeniyle 15 Mayıs’a ertelediği güncelleme Türkiye’de yürürlüğe girmeyecek. Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın güncellemesinin onaylayanlar dahil olmak üzere Türkiye’de yürürlüğe girmeyeceğini bildirdi.

Kurum'dan yapılan açıklamada ''Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir.'' denildi.

Rekabet Kurumu'nun duyurusu şöyle:

WhatsApp'ın, veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11.01.2021 tarihinde Rekabet Kurumu tarafından söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alınmıştı.



Müteakiben WhatsApp tarafından planlanan güncelleme, küresel çapta, 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelenmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir.