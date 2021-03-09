1- Bir mesaj içeriğinde resmi logoların olması o mesajın gerçekten o kurumdan geldiği anlamına gelmez.

2- WhatsApp mesajı sizden yalnızca iletideki linke tıklamayı istese bile tıklamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse ve size sunduğu ödül gösterdiğiniz çabadan oldukça büyükse, kesinlikle bir oltalama mesajıdır.