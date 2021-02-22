Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre; WhatsApp’ta paylaşmak için artık “Durum” özelliğini kullanacaklarını belirten WhatsApp, “Önümüzdeki haftalarda, WhatsApp’ta güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi içeren bir uyarı mesajı yayınlayacağız. Kullanıcılar bu bilgileri kendilerine uygun bir zamanda okuyabilecekler. Son olarak, WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için bu güncellemeleri inceleyip kabul etmelerini kullanıcılara hatırlatmaya başlayacağız” açıklaması yaptı.

Bazı rakiplerinin kullanıcıların mesajlarını göremediklerini öne sürdüğüne dikkat çekilen WhatsApp’tan yapılan açıklamada, “Bir uygulama uçtan uca şifreleme özelliği sunmuyorsa varsayılan olarak mesajlarınızı okuyabilir… WhatsApp’ta kişisel mesajlar her zaman uçtan uca şifrelidir. Bu sayede WhatsApp kişisel mesajlarınızı okuyamaz ve dinleyemez” denildi.