GERİ ALMA BUTONU GELMİŞTİ

Bilindiği gibi WhatsApp "Herkesten Sil" veya "Benden Sil" şeklinde iki seçenekli mesaj silme özelliğini kullanıcıya sunmuştu. Gündeme gelen bu özelliğin WhatsApp üzerinden yapılan bir işlemi geri almanıza olanak tanıyan bir buton olduğu belirtildi.