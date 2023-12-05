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        Haberler Ekonomi Teknoloji WhatsApp'tan yeni avatar güncellemesi: Kullanıcılar kendi avatarlarını oluşturabilecek - Teknoloji Haberleri

        WhatsApp'tan yeni avatar güncellemesi: Kullanıcılar kendi avatarlarını oluşturabilecek

        WhatsApp kullanıcıları artık resimlerini avatara dönüştürebilecek. Kullanıcıların uzun süredir beklediği özelliklerden birisi olan avatar ve çıkartma oluşturma özelliği kişileri temsil etmede kullanılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:18
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        WHATSAPP'A YENİ AVATAR GÜNCELLEMESİ GELİYOR

        Yeni WhatsApp avatar özelliği ile kullanıcılar çektikleri özçekimleri karitürlere ve çizimlere dönüştürebilecek. Oluşturulan avatarlar mesajlara ve diğer etkileşimlere tepki vermek için kullanılacak. Meta ayrıca yeni avatar özelliğin, sosyal etkileşimin geleceği olacağını öne sürdüğü Metaverse'deki kişileri temsil etmede kullanılacağını umduğunu dile getirdi.

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        ARTIK AVATARLAR OTOMATİK OLUŞTURULACAK

        Avatar özelliğini Birleşik Krallık ve Avrupa'daki kullanıclar manuel olarak oluşturuyordu. Ancak yeni güncellemeyle sadece çektiğiniz özçekimi yükleyerek otomatik olarak WhatsApp'a avatarınızı yükleyebileceksiniz.

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        ŞİMDİYE KADAR 1 MİLYON AVATAR OLUŞTURULDU

        Kullanıcılar isterse avatarına yeni kıyafet ve kişileştirilmiş özellikler ekleyebilecek. Kullanıcılara ayrıca yeni bir gizlilik politikası da uygulanacak. WhatsApp şimdiye kadar 1 milyon avatar yapıldığını söylüyor.

        Kaynak: Independent

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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