Haberler Ekonomi Teknoloji WhatsApp'tan yeni avatar güncellemesi: Kullanıcılar kendi avatarlarını oluşturabilecek - Teknoloji Haberleri

WhatsApp'tan yeni avatar güncellemesi: Kullanıcılar kendi avatarlarını oluşturabilecek WhatsApp kullanıcıları artık resimlerini avatara dönüştürebilecek. Kullanıcıların uzun süredir beklediği özelliklerden birisi olan avatar ve çıkartma oluşturma özelliği kişileri temsil etmede kullanılacak Habertürk Giriş: 05.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:18 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







WHATSAPP'A YENİ AVATAR GÜNCELLEMESİ GELİYOR Yeni WhatsApp avatar özelliği ile kullanıcılar çektikleri özçekimleri karitürlere ve çizimlere dönüştürebilecek. Oluşturulan avatarlar mesajlara ve diğer etkileşimlere tepki vermek için kullanılacak. Meta ayrıca yeni avatar özelliğin, sosyal etkileşimin geleceği olacağını öne sürdüğü Metaverse'deki kişileri temsil etmede kullanılacağını umduğunu dile getirdi.

2 Şurada Paylaş!







ARTIK AVATARLAR OTOMATİK OLUŞTURULACAK Avatar özelliğini Birleşik Krallık ve Avrupa'daki kullanıclar manuel olarak oluşturuyordu. Ancak yeni güncellemeyle sadece çektiğiniz özçekimi yükleyerek otomatik olarak WhatsApp'a avatarınızı yükleyebileceksiniz.

3 Şurada Paylaş!







ŞİMDİYE KADAR 1 MİLYON AVATAR OLUŞTURULDU Kullanıcılar isterse avatarına yeni kıyafet ve kişileştirilmiş özellikler ekleyebilecek. Kullanıcılara ayrıca yeni bir gizlilik politikası da uygulanacak. WhatsApp şimdiye kadar 1 milyon avatar yapıldığını söylüyor. Kaynak: Independent

Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Favoriler