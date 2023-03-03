TELEGRAM

Dünyada Whatsapp kadar popüler olan mesajlaşma uygulaması Telegram'ın dünya çapında 400 milyondan fazla kullanıcısı var.

Uygulamada; mesajlaşabilir, görüntülü ve yazılı videolar gönderebilirsiniz. Telegram'da telefon numarası gizlenerek sohbet edilebiliyor. Ayrıca gizli sohbet imkânı sayesinde; mesajlar kendini imha ediyor, mesaj bir başkasına iletilmiyor ve ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gidiyor.