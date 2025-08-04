Wilfred Ndidi adım adım Beşiktaş'a!
Orta saha hattını yeniden dizayn etmek isteyen Beşiktaş, Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrası çalışmalarını sıklaştırdı ve Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi için önemli mesafe katetti.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy ayrılığı yaşandı.
NDIDI İLE ANLAŞMA YAKIN!
Orta sahasını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Leicester City ile Wilfred Ndidi için görüşmelerini sıklaştırdı.
Beşiktaş'ın yeni 6 numarasını transfer etmek üzere olduğu ve önemli mesafelerin katedildiği öğrenildi.
Transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Leicester City'de 30 maça çıkan Nijeryalı orta saha, 1 gol - 8 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 467 dakika sahada kaldı.
2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...