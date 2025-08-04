Wilfred Ndidi adım adım Beşiktaş'a!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy ayrılığı yaşandı.

NDIDI İLE ANLAŞMA YAKIN! Orta sahasını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Leicester City ile Wilfred Ndidi için görüşmelerini sıklaştırdı. Beşiktaş'ın yeni 6 numarasını transfer etmek üzere olduğu ve önemli mesafelerin katedildiği öğrenildi. Transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.