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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Wilfried Zaha'dan Galatasaray açıklaması: Belli ki bana ihtiyaç duyulmuyor - Galatasaray Haberleri

        Zaha'dan Galatasaray açıklaması: Belli ki bana ihtiyaç duyulmuyor

        Galatasaray'dan kiralık olarak ABD MLS ekibi Charlotte'ta forma giyen Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunurken, sarı-kırmızılı kulüp hakkında flaş sözler sarf etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 19:03 Güncelleme: 02.05.2025 - 19:03
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        "Belli ki bana ihtiyaç duyulmuyor"
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        ABD MLS ekiplerinden Charlotte'ta kiralık olarak forma giyen Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından bir Galatasaray taraftarının sorusuna cevap verdi.

        Sarı-kırmızılı taraftar Zaha'ya "Galatasaray'a geri dönüp dönmeyeceğini bilmek istiyorum. Seni Şampiyonlar Ligi'nde oynarken görmek istiyorum" şeklinde bir soru sordu.

        "BELLİ Kİ BANA İHTİYAÇ DUYULMUYOR"

        Yıldız oyuncu bu soruya karşılık, "Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Galatasaray beni kiralık olarak gönderdi. Yani belli ki bana ihtiyaç duyulmuyor. Sadece sezonuma odaklanmış durumdayım ve Galatasaray'a da kendi sezonları için en iyisini diliyorum" dedi.

        "YÜZÜME BİR ŞEYLER ATILIYORDU"

        Zaha ayrıca, "Bu soruya neden cevap verdiğimi söyleyeyim; normalde cevaplamayacaktım ama artık o kadar çok Galatasaray taraftarı bana bu konuda mesaj atıyor ki… Ben kiralıktayım, kiralık gönderildim. Hatta sezon öncesi kamptayken hazırlık maçında yüzüme bir şeyler (meşale) atılıyordu..." ifadelerini kullandı.

        Zaha, Galatasaray'a dönme konusunda ise "Galatasaray iyi bir sezon geçiriyor gibi görünüyor, bu yüzden ben de sadece kendi sezonuma odaklanmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

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