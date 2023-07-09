Wilfried Zaha için flaş iddia: Galatasaray da devrede! Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'da Fenerbahçe'ye rakip çıktı! Lazio'nun da ilgilendiği golcü oyuncu için Galatasaray'ın da devreye girdiği öne sürüldü Habertürk Giriş: 09.07.2023 - 12:43 Güncelleme: 09.07.2023 - 12:45 facebook

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Crystal Palace ile sözleşmesini yenilemeyen ve ismi Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile anılan Wilfried Zaha'nın geleceği büyük merak konusu....

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The Guardian'ın haberine göre, Spor Toto Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra, İtalya, Fransa ve Suudi Arabistan'dan da teklifler var.