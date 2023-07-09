Wilfried Zaha için flaş iddia: Galatasaray da devrede!
Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'da Fenerbahçe'ye rakip çıktı! Lazio'nun da ilgilendiği golcü oyuncu için Galatasaray'ın da devreye girdiği öne sürüldü
Crystal Palace ile sözleşmesini yenilemeyen ve ismi Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile anılan Wilfried Zaha'nın geleceği büyük merak konusu....
The Guardian'ın haberine göre, Spor Toto Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra, İtalya, Fransa ve Suudi Arabistan'dan da teklifler var.
Guardian'nda yer alan habere göre İtalya'dan Lazio ve Napoli, Fransa'dan Paris Saint-Germain ile Suudi Arabistan'dan Al Nassr, 30 yaşındaki yıldız oyuncuya teklif yapan kulüpler...
Napoli, Paris Saint-Germain ve Galatasaray yetkililerinin oyuncunun temsilcileri ile görüştüğü öne sürüldü.
Diğer yandan Lazio, Fenerbahçe ve Al-Nassr'ın ise oyuncuya resmi teklifi sunduğu ifade edildi.
Oyuncunun Avrupa'da oynamak istemesi sebebiyle Al-Nassr'dan gelen teklifi reddetmesinin beklendiği de belirtildi.
Tecrübeli golcünün kısa süre içerisinde kararını vereceğinin altı çizildi.
Wilfried Zaha, geçtiğimiz sezon Crystal Palace forması ile Premier Lig'de 27 maçta forma giydi ve 7 gol, iki asistlik performans sergiledi.