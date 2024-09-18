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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Wilfried Zaha, Lyon'da mutsuz! - Galatasaray Haberleri

        Wilfried Zaha, Lyon'da mutsuz!

        Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Lyon'a transfer olan Wilfried Zaha, Fransa'ya adapte olamadı. Yıldız futbolcunun eşinin de Fransa'daki sosyal hayata adapte olamadığı ve Türkiye'yi özlediği öğrenildi. İşte detaylar...

        Giriş: 18.09.2024 - 15:08 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:08
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        Zaha, Lyon'da mutsuz!
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        Galatasaray’ın geçtiğimiz haftalarda Ligue 1 ekiplerinden Lyon’a kiraladığı Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, Fransa’ya adapte olamadı. Ailesiyle birlikte Lyon’a yerleşen tecrübeli yıldız, şehre alışmakta zorlanıyor.

        Galatasaray’da top koştururken dört katlı, müstakil, havuzu bulunan bir villada yaşayan Zaha, Lyon’da ise bir apartman dairesine taşındı. Tecrübeli futbolcunun eşinin Fransa’daki sosyal hayata adapte olamadığı ve Türkiye’yi özlediği öğrenildi.

        Zaha, daha önce doğup büyüdüğü İngiltere’ye dönmek için transfer görüşmelerinde bulunmuş ancak vergi yükümlülükleri nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray’da oynarken de bazı rahatsızlıkları bulunan tecrübeli futbolcu, 3 milyon euro kiralama bedeliyle geçici olarak Lyon’a transfer olmuştu.

        Maaşının yanı sıra imaj hakları ve bonuslarla birlikte yıllık kazancı 9 milyon euroya yaklaşan Zaha, Lyon’da henüz kadroya giremedi. Zaha’nın fiziksel durumu hakkında açıklama yapan Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, “Zaha biraz formsuz geldi. Transfer döneminin sonlarına doğru takımdan ayrılacağını düşündüğü için antrenmanları biraz aksattı. 90 dakika oynayabilmesi için biraz zamana ihtiyacı var” demişti.

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