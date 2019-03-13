Wilma Elles eşi Kerem Göğüş'e sitem etti

Bu yıl ilki gerçekleştirilen ‘Altın İstanbul Ödülleri’ önceki akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Engin Taşkıran’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törende iş, sanat ve medya alanında ödüle layık görülen kişilere ödülleri takdim edildi. Törene yalnız katılan Willa Elles, imam nikahlı olduğu Kerem Göğüş’ü eleştirdi. Yaptığı emlak yatırımlarıyla bilinen Wilma Elles, “Kerem Bey yatırım konusunda size yardımcı oluyor mu?” sorusu üzerine “Kerem beni hep yanlış yönlendirdi. ‘Oradan alma buradan alma’ diyerek en güzel yatırımlardan fırsatlarından vazgeçirdi. O kadar güzel şeyler bulmuştum ki...” diyerek eşine sitem etti