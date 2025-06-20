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        Wilma Elles: Evet, hamileyim"

        Türk vatandaşlığı da bulunan Alman oyuncu Wilma Elles, 6 aylık hamile olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 08:53 Güncelleme: 20.06.2025 - 08:55
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        Yaşamını uzun yıllardır Türkiye'de sürdüren, Türk vatandaşlığını da alan Alman oyuncu Wilma Elles, 4'üncü çocuğuna hamile kaldığını açıkladı.

        Wilma Elles, Türk vatandaşlığı aldıktan sonra Mücella Elles adını almıştı. 2015'te Kerem Göğüş ile olan evliliğinden ikiz çocukları Milat ve Melodi’yi dünyaya getirmişti. Elles'in 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile olan evliliğinden ise Tiara Manolya adında bir çocuğu olmuştu.

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        Wilma Elles, hamileliğinin 6'ncı ayında olduğunu belirterek büyük bir heyecan içinde olduklarını söyledi.

        Wilma Elles, bir önceki hamileliğinin 6'ncı ayında bu pozu vermişti.

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        #wilma elles
        #Hamile
        #almanya
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