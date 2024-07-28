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        Haberler Magazin Wilma Elles motosiklet kazası geçirdi: Çok dikkat etmek lâzım - Magazin haberleri

        Wilma Elles motosiklet kazası geçirdi

        Wilma Elles ile eşi Mehmet Şah Çelik, motosikletleriyle kaza yaptı. Eşiyle yaralanan Elles, sağlık durumu hakkında bilgi verip takipçilerine uyarıda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 15:32 Güncelleme: 28.07.2024 - 15:41
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        'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle tanınan Wilma Elles, eşi Mehmet Şah Çelik ile kaza geçirdi. 

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        Motosikletten düşen Wilma Elles, kenisinin ve eşi Mehmet Şah Çelik'in yaralandığını açıkladı. 

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        Wilma Elles, yaralı halde çektiği videoyla takipçilerini bilgilendirerek kask takmanın önemini vurguladı.

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        3 çocuk annesi Wilma Elles; "Çok şükür ki ucuz atlattık. Kask takmayı unutmayın" ifadelerini kullandı. 

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        Öte yandan ilk evliliğini 2014 - 2019 arasında Kerem Göğüş ile gerçekleştiren Wilma Elles'in bu evliliğinden Milat ve Melodi adından ikiz çocuğu bulunuyor.

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        Wilma Elles, daha sonra 2022'de Mehmet Şah Çelik ile nikâh masasına oturmuş ve 2023'te de üçüncü çocuğu Tiara Manolya'yı kucağına almıştı.

        #wilma elles
        #Mehmet Şah Çelik
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