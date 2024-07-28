Wilma Elles motosiklet kazası geçirdi
Wilma Elles ile eşi Mehmet Şah Çelik, motosikletleriyle kaza yaptı. Eşiyle yaralanan Elles, sağlık durumu hakkında bilgi verip takipçilerine uyarıda bulundu
'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle tanınan Wilma Elles, eşi Mehmet Şah Çelik ile kaza geçirdi.
Motosikletten düşen Wilma Elles, kenisinin ve eşi Mehmet Şah Çelik'in yaralandığını açıkladı.
Wilma Elles, yaralı halde çektiği videoyla takipçilerini bilgilendirerek kask takmanın önemini vurguladı.
3 çocuk annesi Wilma Elles; "Çok şükür ki ucuz atlattık. Kask takmayı unutmayın" ifadelerini kullandı.
Öte yandan ilk evliliğini 2014 - 2019 arasında Kerem Göğüş ile gerçekleştiren Wilma Elles'in bu evliliğinden Milat ve Melodi adından ikiz çocuğu bulunuyor.