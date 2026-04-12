        Haberler Bilgi Spor Wimbledon 2026 ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte turnuva tarihi ve detaylar

        Wimbledon 2026 ne zaman başlıyor? İşte turnuva tarihi ve detaylar

        Tenisin en köklü ve prestijli organizasyonlarından biri olan Wimbledon, her yıl İngiltere'nin başkentinde sporseverleri buluşturuyor. Çim kortta oynanmasıyla diğer Grand Slam turnuvalarından ayrılan bu etkinlik, köklü gelenekleri ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Peki, 2026 Wimbledon ne zaman düzenlenecek?

        Giriş: 12.04.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Tenis dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Wimbledon, her yıl yaz aylarında İngiltere’de düzenleniyor. Geleneksel olarak haziran ayının son haftasında başlayan turnuva, temmuz ayının ilk haftasında oynanan finallerle sonlanıyor. 2026 yılında da benzer takvimin izlenmesi beklenirken, başlangıç tarihi de belli oldu. İşte Wimbledon 2026 başlama tarihi

        WİMBLEDON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2026 Wimbledon tenis turnuvası 29 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

        WİMBLEDON FİNALİ NE ZAMAN?

        Yaklaşık 2 hafta sürecek olan turnuva 12 Temmuz Pazar günü final maçıyla sonlanacak.

        WİMBLEDON NEREDE OYNANACAK?

        Wimbledon, her yıl olduğu gibi İngiltere’nin Londra şehrindeki All England Lawn Tennis and Croquet Club kortlarında oynanacak. Çim kort zemin, turnuvayı diğer Grand Slam organizasyonlarından ayıran en önemli özelliklerden biri olarak biliniyor.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
