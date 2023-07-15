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        Wimbledon'da tek erkekler finalinin adı belli oldu

        Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Rus Daniil Medvedev'i 3-0 yenen İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic'in tek erkekler finalindeki rakibi oldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 00:02
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        Tek erkeklerde finalistler belli oldu
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        İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek erkekler yarı final mücadelesinde dünya 1 numarası Alcaraz ile 3 numaralı seribaşı Medvedev karşılaştı.

        Geçen yılın ABD Açık şampiyonu Alcaraz, bir saat 50 dakika süren maçta 6-3'lük setlerle 3-0 galip gelerek Wimbledon'da ilk kez finale yükseldi.

        Alcaraz ile Djokovic arasındaki final maçı, 16 Temmuz Pazar günü oynanacak.

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