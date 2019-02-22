Wings For Life World Run omurilik felcine umut oluyor

Wings for Life Vakfı’nın duyurusu İstanbul’da, Burcu Esmersoy’un sunumu ve Wings For Life Vakfı CEO’su Anita Gerhardter, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve TOFD Başkanı Ramazan Baş’ın katılımıyla İstanbul’da yapıldı.

Tüm dünyada omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Wings For Life World Run, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde Türkiye’de İzmir’de koşulacak. Tüm dünyada aynı anda başlayacak koşunun duyurusu ise bugün İstanbul’da gerçekleşen bir basın toplantısı ile yapıldı.

2014 yılından beri tüm dünyada milyonlarca insanın omurilik felçlileri için aynı gün aynı saatte bir araya geldiğini belirten Wings For Life CEO’su Anita Gerhardter, “Omurilik felcini yenmek için başlatılan araştırma süreci çok uzun ancak umut dolu. Bizler 15 ülkede bu araştırmaların yürütülmesi için fon sağlamaya devam ediyoruz. Şu an devam eden 67 projeden de ümitliyiz. Çünkü artık bir umut ışığımız var, o da David Mzee. 8 sene önce cimnastik yaparken geçirdiği bir kaza sonrasında omurilik felçlisi olan, doktorların ‘Yürüyemez’ dediği David, fonladığımız araştırmalar sayesinde artık desteksiz adım atıyor. Bu, hem David hem de bizim için çok büyük bir adım. David, tüm dünyadaki omurilik felçlileri için çok büyük bir umut ışığı oldu. Bu ışığı daha da parlatmak için koşmaya, insanların hayatlarında fark yaratmak için çaba sarf etmeye devam edeceğiz” dedi.

Gönüllü Wings For Life World Run elçileri toplantı sonrasında şunları söyledi;

Bu anlamlı koşuda yer almanın kendisi için çok önemli olduğunu belirten Burcu Esmersoy "Bu çok özel organizasyonda yer almak ve insanların hayatlarını değiştirebilecek bir iyilik projesi için koşmak harika bir duygu. Ben kendi adıma bu projede yer alarak omurilik felci için biraz da olsa farkındalık yaratmayı başarabiliyorsam ne mutlu bana. Lütfen sizler de bu koşuya katılın, ne kadar kalabalık olursak o kadar umut oluruz” dedi.

Ayşe Tolga ise “Dünyada birçok insana umut olmaya çalışan bir organizasyonda benim de tuzumun bulunması gurur verici. Bu sene 5. kez bu koşuda yer alıyorum. Biliyorum omurilik felcine çözüm arayan araştırmalar bir kişinin desteksiz adım atmasını sağladı. Ne kadar fon sağlanabilirse bu umut o kadar çok kişiye ışık sağlar" ifadelerini kullandı.

Anıl Altan da bu özel koşunun parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek “Dünyada milyonlarca insanın hayatını değiştirecek çözümün ufacık bir parçası olduğumu hissetmek çok tatmin edici. Umarım olabilecek en yüksek katılımla, omurilik felcine kalıcı çözüm bulunması yolunda önemli bir adım atılmasını sağlarız” diye konuştu.

5 Mayıs’ta yüz binlerce katılımcının “koşamayanlar için koşacağı” küresel yarışa, etkinliğin web sitesi www.wingsforlifeworldrun.com adresi üzerinden kayıt yaptırmak mümkün.