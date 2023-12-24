Wolverhampton evinde Chelsea'yi devirdi!
Premier Lig'in 18. haftasında Wolverhampton evinde Chelsea'yi 2-0 mağlup etti
Premier Lig'in 18. haftasında Wolverhampton ile Chelsea karşı karşıya geldi.
Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Wolverhampton 2-1 kazanırken goller; 51. dakikada Mario Lemina ve 90+3'te Matt Doherty kaydetti.
Chelsea'nin tek golünü ise 90+6'da Christopher Nkunku kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Chelsea 22 puanda kalırken, Wolverhampton puanını 22'ye yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea evinde Crystal Palace'ı ağırlarken, Wolverhampton deplasmanda Brentford'a konuk olacak.