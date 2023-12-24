Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Wolverhampton evinde Chelsea'yi devirdi! - Futbol Haberleri

        Wolverhampton evinde Chelsea'yi devirdi!

        Premier Lig'in 18. haftasında Wolverhampton evinde Chelsea'yi 2-0 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 18:21 Güncelleme: 24.12.2023 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Chelsea deplasmanda yara aldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Premier Lig'in 18. haftasında Wolverhampton ile Chelsea karşı karşıya geldi.

        Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Wolverhampton 2-1 kazanırken goller; 51. dakikada Mario Lemina ve 90+3'te Matt Doherty kaydetti.

        Chelsea'nin tek golünü ise 90+6'da Christopher Nkunku kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Chelsea 22 puanda kalırken, Wolverhampton puanını 22'ye yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea evinde Crystal Palace'ı ağırlarken, Wolverhampton deplasmanda Brentford'a konuk olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı