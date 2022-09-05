Beşiktaş dün akşam oynanan Ankaragücü deplasmanından 3-2 galip ayrıldı. Maç sonrası yaşanan olaydan sonra takımın golcü isimlerinden Wout Weghorst, "Bu olanların normal olduğunu söylemek imkansız. Çok yanlış şeyler oldu. Türk insanının duygularıyla hareket ettiğini biliyorum, bunu seviyorum. Yine de bu durum kabul edilemez. Çok talihsiz bir olay yaşandı, Cenk'e biri vurdu. Türkiye çok güzel bir ülke. Süper Lig'in daha çok gelişmesi için bunun en ağır şekilde cezalandırılması lazım ki bir daha yaşanmasın. Bence kabul edilemez şeyler yaşandı." dedi.

WOUT WEGHORST KİMDİR?

7 Ağustos 1992 yılında dünyaya gelen ünlü futbolcunun tam adı Wout François Maria Weghorst olarak bilinmektedir. Burnley'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Weghorst, forvet pozisyonunda top koşturmaktadır. 2025 yılına kadar Burnley'de olacak olan golcü, 10 yıldır profesyonel olarak futbol ile ilgilenmektedir. 1.97 boya sahip olan Wout Weghorst, evli ve 3 çocuk babasıdır.



WOUT WEGHORST HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

30 yaşında olan Wout Weghorst, futbol kariyerine NEO Borne takımında başlamış ve sonrasında Willem II!'nin alt yapısına girmeye hak kazanmıştır. Burada A takıma yükselemeden Emmen'e transfer olan ünlü isim, 2013-2014 sezonunda takımında 66 maçta 21 gol atmıştır. Sezon bitiminde Almelo'ya transfer olan Hollandalı oyuncu burada 73 maça çıktı ve takımına 24 gol 8 asistlik bir tablo oluşturmuştur. 2015-2016 sezonunda 1.5 milyon euro bedelle AZ Alkmaar'a transfer olduktan sonra Bundesliga'nın radarına giren Weghorst, 26 Haziran 2018'de Wolfsburg ile dört yıllığına sözleşme imzalamıştır. 2021-2022 sezonunda Burnley'e geçen isim, 20 maça çıktıkran sonra Süper Lig kulübü Beşiktaş'a transfer oldu. Weghorst'un bonservisi 2025 yılına kadar Burnley'de kalacak. Siyah-beyazlı kulüp, 1 yıllığına bedelsiz kiraladığı Hollandalı golcüyle, yıllık 2 milyon 800 bin euro garanti ücretle anlaşmıştı.