Wrexham - Ebbsfleet United sahaya çıkıyor

İngiltere Ulusal Lig maçında Wrexham ile Ebbsfleet United, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Wrexham 21 puanla 2. sırada, Ebbsfleet United 14 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Wrexham, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ebbsfleet United son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 405 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wrexham kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Ebbsfleet United sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Wrexham önceki hafta Solihull Moors mücadelesinde 1-0 kazandı.

Ebbsfleet United, Woking karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Wrexham, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 2 gol yedi.

Ebbsfleet United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Ebbsfleet United, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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